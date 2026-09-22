L’ultimo incontro stampa organizzato a Milano da AbbVie ha acceso i riflettori su una scoperta che potrebbe rivoluzionare il trattamento di due malattie autoimmuni spesso nascoste: alopecia areata e vitiligine. La protagonista è upadacitinib un JAK inibitore recentemente autorizzato dalla Commissione europea, unico finora a garantire la ricrescita completa dei capelli e la remissione della perdita di pigmentazione cutanea.
Approvazione europea di upadacitinib per vitiligine e alopecia areata
La decisione dell’UE segna il primo inserimento di un farmaco sistemico per la vitiligine non segmentale e per forme gravi di alopecia areata. Le sperimentazioni cliniche hanno mostrato risultati sorprendenti: nella maggior parte dei partecipanti i capelli sono ricresciuti totalmente, mentre le macchie biancastre della pelle si sono notevolmente ridotte.
Il profilo di sicurezza è risultato accettabile, consentendo l’uso di una sola compressa al giorno per via orale, un passo avanti rispetto ai trattamenti iniettivi o topici finora disponibili.
Dati di efficacia e sicurezza
Nel trial principale, il 70% dei pazienti affetti da alopecia graves ha ottenuto una Full Hair Regrowth mentre il 65% dei soggetti con vitiligine ha registrato una riduzione delle lesioni superiore al 50%.
Gli eventi avversi più frequenti sono stati lievi (mal di testa, nausea) e raramente hanno richiesto l’interruzione della terapia.
Il peso sociale e psicologico in Italia
Secondo le stime nazionali, più di 270.000 italiani convivono con una delle due patologie. Sono circa 152.000 i casi di vitiligine non segmentale e quasi 120.000 di alopecia areata. Il costo sociale annuo supera i 500 milioni di euro di cui il 55% è sostenuto direttamente da pazienti e caregiver. Il rapporto con la salute mentale è preoccupante: il 35,5% degli intervistati ha ricevuto una diagnosi di ansia, e il rischio di disturbi d’ansia è 2,5 volte superiore a quello della popolazione generale.
Le ricadute sulla vita quotidiana sono evidenti: quasi la metà dei pazienti con vitiligine usa trucchi, abbigliamento coprente o make-up per nascondere le macchie; più del 60% dei soggetti affetti da alopecia evitano sport, spiagge e contesti lavorativi ad alta visibilità per timore del giudizio altrui. Le spese per protesi capillari, parrucche o trattamenti dermatologici privati possono raggiungere i 3-5 mila euro all’anno, un onere quasi sempre non coperto dal Servizio Sanitario Nazionale.
Ostacoli burocratici e prospettive di ingresso sul mercato italiano
Nonostante l’autorizzazione europea, il farmaco deve ancora superare il iter nazionale. Antonio Costanzo vicepresidente di Sidemast e direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia all’Università Humanitas, ha spiegato che il processo di approvazione da parte dell’
Una delle richieste più urgenti proviene dall’
Il professor Giovanni Pellacani presidente di Sidemast, ha rimarcato l’importanza di una diagnosi tempestiva e di percorsi di cura personalizzati, in grado di coniugare valutazione clinica, monitoraggio della gravità e supporto psicologico. “Le evidenze immunologiche più recenti aprono una nuova era terapeutica, ma dovremo tradurre l’innovazione scientifica in percorsi accessibili e centrati sul paziente”, ha concluso.
Se tutto procede secondo le previsioni, i pazienti italiani potranno accedere a upadacitinib entro il prossimo anno, trasformando una speranza in una realtà clinica capace di migliorare la qualità di vita di centinaia di migliaia di persone.