Antisemitismo: Salvini, ‘nessuno spazio per queste idee in Italia’**

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “C’è una nuova forma di violenza subdola strisciante che ormai si ripete in Italia e in tanti Paesi europei e occidentali. Che ci riporta indietro di un secolo e penso all'antisemitismo che va combattuto via per via, città per città, ...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “C’è una nuova forma di violenza subdola strisciante che ormai si ripete in Italia e in tanti Paesi europei e occidentali. Che ci riporta indietro di un secolo e penso all'antisemitismo che va combattuto via per via, città per città, scuola per scuola, università per università. Non si può lasciare nessuno spazio alle idee di violenza, di odio e di persecuzione razziale che tanti danni hanno fatto nel secolo scorso”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento a Villa Taverna in occasione della Festa dell’Indipendenza Usa.