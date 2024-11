Auto, eBay: ricambi usati e rigenerati, un settore chiave

(Adnkronos Salute) - eBay partecipa a Ecomondo per il terzo anno consecutivo, l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Il marketplace globale ha presentato il workshop "Le opportunità di eBay per la riven...

(Adnkronos Salute) – eBay partecipa a Ecomondo per il terzo anno consecutivo, l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Il marketplace globale ha presentato il workshop "Le opportunità di eBay per la rivendita delle componenti auto usate". L’incontro, condotto dal team di eBay Italia (Marco Sepulcri, P&A Category Manager, Silvia Cuomo, Partner Manager, Barbara Masin, Growth Advisor, Domenico Miorelli, Technical & Fitment) ha illustrato come la piattaforma eBay può supportare gli autodemolitori e i professionisti del settore nella rivendita delle componenti auto usate. Sono stati discussi i vantaggi di entrare nel mercato online, gli strumenti disponibili su eBay per ottimizzare le vendite e la gestione del magazzino, oltre alle opportunità legate all’economia circolare. La presentazione ha incluso casi studio reali per illustrare come eBay sta aiutando i professionisti a espandere il proprio business.

La vendita di ricambi usati e rigenerati è un settore chiave per eBay, con una crescita annua a doppia cifra. L'obiettivo della partecipazione a Ecomondo è connettersi con gli operatori del settore, in particolare autodemolitori, per illustrare le potenzialità di crescita offerte dal marketplace.

Dal 2001, eBay supporta la digitalizzazione delle Pmi italiane, che rappresentano il 60% delle imprese presenti sulla piattaforma. Con oltre 4,9 milioni di acquirenti attivi, l'Italia è uno dei 5 mercati principali per eBay a livello globale. Il marketplace connette milioni di acquirenti e venditori in tutto il mondo, agendo come abilitatore di business e offrendo opportunità economiche a imprenditori, aziende e privati di ogni dimensione.