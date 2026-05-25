Hong Kong, sfida stravagante: si scala la torre di panini al vapore

Hong Kong, 25 mag. (askanews) – A Hong Kong, curiosa sfida di arrampicata: in 12 sono rimasti a contendersi la finale in una competizione che ogni anno si tiene sull’isola di Cheung Chau e consiste nel salire e scendere il più velocemente possibile su una torre alta 14 metri ricoperta da 9.000 panini al vapore (noti come bun).La Bun Scrambling Competition si tiene all’interno del celebre Cheung Chau Bun Festival che si festeggia a maggio dal quinto al nono giorno del quarto mese lunare e comprende diverse attività che vanno dai danzatori di leoni ai racconti di antichi spiriti maligni alle illuminazioni con lanterne; è uno dei festival locali più stravaganti, inserito nella lista nazionale del patrimonio culturale immateriale e attira ogni anno sia i residenti che i turisti.