Autonomia: Benigni, 'bene ok a riforma, Fi ha migliorato testo'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Con l'approvazione della riforma sull'autonomia differenziata abbiamo mantenuto un altro impegno con gli elettori. Forza Italia ne ha modificato gli aspetti più critici, migliorandola, con l'obiettivo di garantire i diritti di tutti i cittadini. L'autonomia differenziata rappresenta una occasione straordinaria per colmare il gap tra nord e sud, valorizzando il potenziale delle singole regioni e massimizzandone l'efficienza. Grazie a una maggiore responsabilizzazione e autonomia, i cittadini avranno benefici e servizi migliori. È un passo avanti coraggioso verso un'Italia più forte, unita nelle sue diversità". Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

"Finalmente, grazie al governo di centrodestra, non ci saranno più regioni di serie A e regioni di serie B. Certo, sarà importante, nell'attuazione, non lasciare indietro nessuno: i Lep dovranno essere garantiti e finanziati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Su questo, il nostro impegno sarà totale", conclude l'esponente azzurro.