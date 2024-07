Autonomia: Calenda, 'referendum? Ammuina, fatto per seguire Landini'

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Ho parlato con Schlein sul referendum, dovremmo più che raddoppiare i voti presi alle europee da tutti noi. Ma non si poteva dire di no a Landini, perchè chi alza i toni deve essere seguito altrimenti ti dicono che non vuoi fare parte del fronte antifasc...

Roma, 7 lug (Adnkronos) – "Ho parlato con Schlein sul referendum, dovremmo più che raddoppiare i voti presi alle europee da tutti noi. Ma non si poteva dire di no a Landini, perchè chi alza i toni deve essere seguito altrimenti ti dicono che non vuoi fare parte del fronte antifascista". Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24.

"Gli stessi promotori dicono che è plausibile non farcela a raggiungere il quorum e noi stiamo facendo la battaglia della vita, magari verremo sconfitti, l'autonomia sarà blindata, perchè non possiamo fare opposizione di merito e ci dobbiamo mettere in 40 a sostenere un referendum per fare ammuina", ha aggiunto il leader di Azione.