Autonomia: Damante (M5s), 'referendum segnale di democrazia, battaglia prosegue'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "La decisione della Corte di Cassazione di mantenere in piedi il referendum per l'abrogazione totale della legge sull'autonomia differenziata rappresenta una vittoria per chi crede nella democrazia e nell'uguaglianza tra i cittadini. Nonostante la Corte costituzionale abbia già smantellato i punti principali della riforma targata Calderoli, il referendum resta un passaggio cruciale per riaffermare che l’Italia non si divide. Non ci fermeremo finché non avremo posto fine a questa logica di disuguaglianza che mira a rendere alcune regioni più forti a scapito delle altre. Difendere l’unità nazionale è una battaglia di giustizia sociale, oltre che di buon senso". Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante.