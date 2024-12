Autonomia: De Cristofaro (Avs), 'bella notizia via libera Cassazione a referendum'

Autonomia: De Cristofaro (Avs), 'bella notizia via libera Cassazione a r...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Una bella notizia il via libera al referendum abrogativo della legge Calderoli. La Cassazione conferma che la legge sull’Autonomia, nonostante i pesantissimi rilievi della Corte che ha fatto a pezzi la legge, è viva e si può abrogare. Dopo lo schiaffo della Consulta, ora arriva lo schiaffone della Cassazione". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Destinatari Calderoli e le speranze secessionistiche di Zaia. Ma, soprattutto, l’ennesimo scivolone della Meloni in tema di riforme. Con l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione la legge sull’Autonomia differenziata che spacca il Paese è abrogabile. Abrogazione richiesta da un milione e trecentomila cittadini che hanno firmato per il referendum".