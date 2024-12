Autonomia: M5s, 'avanza referendum contro 'Spacca-Italia', nuova bocciatura per governo'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "La Cassazione ha dato il via libera al referendum per cancellare del tutto la legge Calderoli sull'Autonomia differenziata, proposto dal M5S insieme ad altre forze di opposizione, sigle sindacali e realtà civiche che hanno a cuore il futuro dell'Ita...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "La Cassazione ha dato il via libera al referendum per cancellare del tutto la legge Calderoli sull'Autonomia differenziata, proposto dal M5S insieme ad altre forze di opposizione, sigle sindacali e realtà civiche che hanno a cuore il futuro dell'Italia. Arriva quindi una nuova sonora bocciatura per il governo e per la maggioranza che sono andati avanti a testa bassa nell'approvazione della legge, nel contrasto al referendum e nella volontà di perseverare anche dopo che la Corte costituzionale ha svuotato la legge cancellandone i pilastri principali. Adesso la Cassazione smentisce le affermazioni emerse dal centrodestra e stabilisce che è pienamente legittimata la richiesta di abrogare totalmente l’Autonomia differenziata, anche dopo la demolizione di sue ampie parti ad opera della Consulta". Così i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza.

"Passo dopo passo, con il lavoro approfondito in Parlamento, la passione e la determinazione chiuderemo questo pagina da incubo dell'Autonomia differenziata made in Lega-Fdi-Fi e salveremo i diritti dei cittadini che con quella legge sarebbero stati calpestati", concludono i pentastellati.