Autonomia: Magi, 'bene Cassazione, ora avanti con primavera referendaria'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “La Cassazione ha dato il via libera al referendum abrogativo dell’Autonomia differenziata di Meloni, Salvini e Calderoli. Se la Corte Costituzionale ne confermerà l'ammissibilità, ci aspetta una splendida primavera referendaria, dove gli italiani saranno chiamati anche a esprimersi sul referendum cittadinanza che abbiamo promosso insieme alle associazioni di nuovi italiani. Sarà una grande occasione di mobilitazione per avviare una necessaria riforma della legge sulla cittadinanza attesa da tanti anni e per fermare una pessima riforma varata dal governo Meloni”. Lo scrive sui social il segretario di Più Europa Riccardo Magi.