Autonomia: Renzi, 'firme entro il 30 settembre, così nel 2025 si voterà per il referendum'

Roma, 20 giu (Adnkronos) - "Penso che sia un errore clamoroso quello della Meloni: ha fatto una legge sbagliata e aver forzato i tempi votando anche di notte regala una grande occasione per tutto il variegato mondo che si oppone al Governo. Si possono raccogliere le firme per il referendum, ade...

Roma, 20 giu (Adnkronos) – "Penso che sia un errore clamoroso quello della Meloni: ha fatto una legge sbagliata e aver forzato i tempi votando anche di notte regala una grande occasione per tutto il variegato mondo che si oppone al Governo. Si possono raccogliere le firme per il referendum, adesso. Se si prendono 500.000 firme entro il 30 settembre, nel 2025 si va a votare". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Per la prima volta dal settembre 2022 secondo me la Meloni ha fatto un errore tattico: ha anticipato i tempi del referendum sull’autonomia. Se scatta il quorum, il Governo va a casa. Ma anche se non scatta il quorum l’esecutivo offre – per dirla con linguaggio tennistico – il primo break point alle opposizioni", aggiunge il leader di Iv.