Autonomia: Richetti (Az), 'una presa in giro'

Roma, 12 giu (Adnkronos) – "Il cuore del problema di questo provvedimento, la grande presa in giro, è che non spiega come si finanziano i Lep. Abbiamo presentato un emendamento a prima firma Carfagna che chiedeva di subordinare l’attribuzione alle Regioni di nuove funzioni al finanziamento dei Lep, ma l’avete bocciato. Noi ci opporremo con tutte le forze a questa presa in giro”. Lo ha detto il capogruppo di Azione-Per alla Camera, Matteo Richetti, intervenendo in Aula sull’autonomia differenziata.

"Noi – ha aggiunto – non ci opponiamo in termini di principio all’autonomia, ma ci avete spiegato che non ci sarebbe stato il trasferimento delle funzioni senza la certezza delle risorse necessarie per i Lep, che le due espressioni ‘definizione dei Lep’ e ‘finanziamento dei Lep’ non sarebbero stato dissociate. Questo nel testo non c’è. E c’è stata invece una ignobile gestione del provvedimento alla Camera, dalla Commissione all’Aula, perché quando un’opposizione chiede di andare a guardare le carte, le risposte non possono essere forzature, compressione dei tempi, nessuna possibilità di toccare i provvedimenti".

"Tanto più se si considerano i pareri espressi in audizione: c’è l’imbarazzo della scelta, se si apre a caso il dossier qualunque soggetto ha posto forti criticità. Non è questo il modo di fare le riforme. Ricordo infine solo un dato: quando si parla di soldi, di risorse sui Lep, le uniche esistenti sono quelle messe dal governo Draghi con le ministre Carfagna e Bonetti. Dopo – ha concluso Richetti – solo propaganda”.