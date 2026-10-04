Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi ha concluso la sua partecipazione alla kermesse fiorentina Leopolda con un messaggio diretto ai centristi. Nel suo discorso, tenuto nella storica Leopolda a Firenze, ha esortato i membri di Forza Italia a considerare l’uscita dal partito, sottolineando che non possono rimanere in un’organizzazione che nega l’Europa.

L’intervento, pronunciato nella serata di chiusura, ha avuto riscontri immediati e ha posto le basi per una discussione più ampia sull’unità europea e il futuro del centro-destra.

Il programma della Leopolda, diffuso in una e-news di Renzi, prevede tre giornate intense, con la partecipazione di personalità politiche, imprenditoriali e culturali. Oltre all’appello politico, la manifestazione vuole essere un laboratorio di idee su temi strategici come l’intelligenza artificiale, la longevità, la cultura gastronomica e i diritti civili, offrendo al pubblico fiorentino e nazionale una panoramica completa delle sfide attuali.

L’appello di Renzi ai membri di Forza Italia

Durante il suo intervento, Renzi ha dichiarato: «lasciate il partito e venite con noi, non potete stare con chi nega l’Europa». Il messaggio, rivolto a chi si definisce riformista all’interno di Forza Italia è stato accompagnato dall’affermazione che le porte di Italia Viva sono aperte a chi desidera un progetto europeo più solido.

L’invito è accompagnato dalla promessa che, se accolti, i nuovi arrivati troveranno un ruolo attivo nella ridefinizione del panorama politico italiano.

Il programma della Leopolda di Firenze

Il calendario, suddiviso su tre giornate, prevede una serie di tavole rotonde, interventi e momenti di dibattito. La prima serata, venerdì, ha dato il via con un dialogo tra il sindaco di Salerno Enzo De Luca e i giovani partecipanti, per poi passare alla cena dedicata al decennale della legge sull’autismo, con la presenza di Il Tortellante di Modena. La serata si è conclusa con interventi di figure di spicco come l’archistar Massimiliano Fuksas e l’imprenditore Andrea Stroppa, definito “l’uomo di Musk in Italia”.

Venerdì: Europa e diritti civili

Nel pomeriggio di venerdì, Renzi ha aperto la discussione con Sandro Gozi sulle prospettive europee, seguito da un dialogo gastronomico con lo chef stellato Simone Cantafio e la direttrice di Linkiesta Gastronomika, Anna Prandoni. Sono intervenuti anche i sindaci Massimo Zedda di Cagliari e Michele Guerra di Parma, offrendo una panoramica sul ruolo delle amministrazioni locali nella difesa dei diritti civili.

Sabato: Innovazione e intelligenza artificiale

Sabato è stata la giornata dedicata alla tecnologia e alla scienza. Dopo la rassegna stampa condotta da Bobo Giachetti, gli ospiti hanno discusso di intelligenza artificiale con Miriam Haart e Alessandro Tommasi e di energia con Renato Mazzoncini. Le tavole hanno anche affrontato la longevità con Roberto Bernabei e le adozioni internazionali con Fatima Sarnicola mostrando la varietà di temi trattati.

Domenica: Diritti civili e futuro della Casa Riformista

La domenica ha chiuso la manifestazione con un focus sui diritti civili e su Casa Riformista. Interventi di Benedetto Della VedovaVincenzo Spadafora e Tommaso Nannicini hanno discusso il futuro del centro-sinistra. Inoltre, Renzi ha introdotto l’incontro con la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni per parlare di casi giudiziari di grande rilevanza, come il caso Zuncheddu.

Ha definito l’evento una “prima bozza” di un progetto più ampio, invitando tutti gli ascoltatori a partecipare attivamente alla costruzione di una nuova identità politica italiana.