Bari: Fassino, 'commissariamento vergogna che non deve passare'

Bari: Fassino, 'commissariamento vergogna che non deve passare'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Il Governo Meloni sta tentando in vergognoso colpo di mano contro il sindaco Decaro e l'amministrazione comunale di Bari. Chiede il commissariamento per un'inchiesta su voto di scambio che riguarda due consiglieri della destra. E ignorando che il Procurato...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Il Governo Meloni sta tentando in vergognoso colpo di mano contro il sindaco Decaro e l'amministrazione comunale di Bari. Chiede il commissariamento per un'inchiesta su voto di scambio che riguarda due consiglieri della destra. E ignorando che il Procuratore antimafia riconosce l'impegno dell'amministrazione contro corruzione e tentativi di inquinamenti mafiosi. Una operazione politica alla vigilia di elezioni comunali che la destra da vent'anni perde ogni volta. Una vergogna che non deve passare!" Lo ha scritto su X Piero Fassino, deputato del Partito democratico.