Bari: Ricci, 'sindaci progressisti con Decaro, per democrazia e contro Piantedosi'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "A partire da domani, i sindaci progressisti e riformisti si riuniranno a Pesaro per il lavori dell'Assemblea Nazionale Ali - Autonomie Locali Italiane. Sarà l'occasione anche per mostrare massima solidarietà all'amico e collega Antonio D...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "A partire da domani, i sindaci progressisti e riformisti si riuniranno a Pesaro per il lavori dell'Assemblea Nazionale Ali – Autonomie Locali Italiane. Sarà l'occasione anche per mostrare massima solidarietà all'amico e collega Antonio Decaro, sindaco di Bari, il cui intervento, durante i lavori assembleari, è previsto per le 16.30". Così Matteo Ricci, presidente di Ali (Autonomie Locali Italiane), sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd.

"Decaro e la sua amministrazione, in questi anni, sono stati un baluardo di legalità per la città di Bari. Da Pesaro daremo tutto il nostro sostegno, affinché prevalgano i valori della democrazia, contro l'iniziativa intrapresa dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi -prosegue Ricci- la nomina di una commissione volta a valutare l'eventuale scioglimento della giunta barese è una iniziativa, da parte del Ministro, politica e non, come dovrebbe essere, un atto volto a garantire il rispetto delle regole".