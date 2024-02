Basilicata: Gasparri (Fi), 'noi per Bardi, creare condizioni perché candidati vincano'**

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Per la Basilicata "stiamo lavorando, nel senso auspicato... Noi siamo per Bardi, con la convergenza più ampia, ma in maniera molto serena. Stiamo lavorando per vincere, il problema non è solo mettere i candidati, ma mettere candidati che poi vincano. Bi...