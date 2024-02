Berlusconi: Lario, ‘dopo divorzio momenti difficili e dolorosi, aiutata da passione cavalli’

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Quindici anni di silenzio, dopo il rumoroso divorzio da Silvio Berlusconi nel 2009. In questo lungo tempo “inizialmente mi sono dedicata a una grande passione, i cavalli, una passione sempre avuta ma che non avevo mai pensato di coltivare. Improvvisamente, dopo la s...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Quindici anni di silenzio, dopo il rumoroso divorzio da Silvio Berlusconi nel 2009. In questo lungo tempo “inizialmente mi sono dedicata a una grande passione, i cavalli, una passione sempre avuta ma che non avevo mai pensato di coltivare. Improvvisamente, dopo la separazione, ho deciso di iniziare a montare. Ho iniziato a 55 anni: quando tutti smettono, io ho cominciato. Mi è servito molto, ho utilizzato gran parte di quel che si dice dell’ippoterapia”, a cominciare dalla “pace e dalla tranquillità. Mi ha aiutato tanto in momenti difficili e dolorosi, nei quali era meglio chiudersi in se stessi piuttosto che aprirsi”. Lo ha detto Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ospite di 'A cena da Maria Latella', in onda domani alle 21 su Skytg24.

“Ho cominciato per seguire i miei nipoti – racconta ancora Lario -, poi sono rimasta sola a montare a cavallo. Tutti hanno smesso, io ho continuato”, ha raccontato l'ex moglie del Cavaliere, per la prima volta ospite di una trasmissione tv e alla sua prima uscita pubblica dopo il divorzio.