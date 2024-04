Bibbiano: Delrio, 'atto di giustizia e di verità, ora ricostruire con coraggio e pazienza'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "L'assoluzione definitiva dello psicoterapeuta Claudio Foti è palesemente un atto di giustizia, e prima ancora è un atto di verità. Quella verità che la magistratura ha a lungo e faticosamente cercato, quella verità che le vittime –tante e di più parti, nel caso cosiddetto ‘Angeli e Demoni’– hanno dolorosamente e dignitosamente atteso. Una verità giudiziaria che è verità sostanziale. Una verità ricostituita, dopo essere stata stravolta, umiliata, manipolata fino all’esasperazione dalla più squallida strumentalizzazione, dalla demagogia e dalla contrapposizione ideologica a buon mercato, innescata in maniera irresponsabile da diversi leader ed esponenti politici di una parte, quella che cerca di ‘far cassa’ di labili e transitori consensi alle spalle degli altri". Lo dichiara il senatore del Pd Graziano Delrio.

"E gli altri -aggiunge- nella vicenda Bibbiano, sono tanti: i minori prima di tutto, poi le famiglie che con coraggioso e generoso altruismo accolgono quei minori in condizioni di difficoltà, i professionisti e gli operatori dei servizi sociali messi alla berlina, e ancora le istituzioni che si occupano di tutela dei più piccoli e indifesi, l’intera comunità bibbianese dipinta come una banda di orchi, la politica seria. Il risultato più drammatico e incalcolabile di questa manipolazione è lo screditamento dell’istituto fondamentale dell’affido, un discredito che ha creato sospetto, insicurezza, fino all’ombra dello scollamento tra cittadini e istituzioni. Restano le macerie -conclude Delrio- Serve ricostruire, con nuovo coraggio e rinnovata pazienza, con la tenacia e le capacità professionale dovute, oggi come in passato, a chi è più fragile e vede in gioco la propria vita, la propria dignità, il proprio diritto a una esistenza piena e libera. Il diritto dei più deboli, quello che spesso è sopraffatto dal ‘diritto’ dei più forti ad essere prepotenti".