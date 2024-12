Bollette: Misiani (Pd), 'governo ripristini 65% per riqualificazione energetica'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “Sono impressionanti i dati dell’analisi sulle bollette del gas resi noti dal think tank Ecco: l’inverno 2024-2025 sarà il più caro di sempre per le famiglie italiane, con costi superiori persino rispetto al biennio di crisi energetica 2022...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Sono impressionanti i dati dell’analisi sulle bollette del gas resi noti dal think tank Ecco: l’inverno 2024-2025 sarà il più caro di sempre per le famiglie italiane, con costi superiori persino rispetto al biennio di crisi energetica 2022-2023. Di fronte a questa situazione, appare ancor più insensata la decisione del governo di ridimensionare drasticamente la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica delle abitazioni, che scenderà dall’attuale 65 per cento al 36 per cento per le prime case e al 30 per cento per le altre abitazioni". Lo dichiara il senatore Antonio Misiani, responsabile economico della segreteria nazionale del partito.

"Una scelta – prosegue Misiani – controproducente rispetto alla prospettiva e agli obiettivi stabiliti dalla Direttiva Ue sulle 'case Green' e, soprattutto, dannosa. Dannosa per le famiglie, che in molti casi rinunceranno ai lavori di efficientamento energetico delle proprie case, continuando a pagare bollette elevatissime. Dannosa per il settore dell’edilizia e dell’indotto, che grazie all’ecobonus si era progressivamente orientato verso la rigenerazione degli immobili e ora rischia un pesante contraccolpo negativo dal punto di vista economico e occupazionale".

"Per questo il Pd ribadirà in ogni sede la richiesta al governo di prorogare il 65 per cento, utilizzando il 2025 per una riorganizzazione più razionale ed efficace del sistema di agevolazioni per l’edilizia. Abbiamo bisogno di incentivi stabili nel tempo e focalizzati sugli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti”, conclude.