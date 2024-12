Bollette: Paita (Iv), 'riscaldamento più costoso di sempre, governo che fa?'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “Andiamo verso l’inverno più costoso di sempre sul fronte del riscaldamento. Un salasso per le famiglie, soprattutto quelle più svantaggiate, per i più fragili e gli anziani. Cosa pensa di fare il governo?”. Lo dice la senatrice Raff...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Andiamo verso l’inverno più costoso di sempre sul fronte del riscaldamento. Un salasso per le famiglie, soprattutto quelle più svantaggiate, per i più fragili e gli anziani. Cosa pensa di fare il governo?”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, commentando i dati pubblicati dal sito di Repubblica.

“La quotazione del gas non è alta quanto due inverni fa, eppure abbiamo bollette alle stelle, perché mancano le azioni di calmieramento messe in atto dal governo Draghi. Gli aiuti – ricorda Paita – sono stati azzerati, e a pagare sono i cittadini. Se le bollette erano insostenibili due anni fa, a maggior ragione lo sono oggi, con il potere d’acquisto del ceto medio in costante discesa. Ma evidentemente questo a maggioranza e governo non interessa”.