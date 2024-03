C.Sinistra: Bonaccini, 'spero alleanza Pd-M5S ma per vincere politiche serve di più'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "In Abruzzo c'è una coalizione, io più che campo largo chiamo coalizione di centrosinistra, che spero faccia le prove" per la prossime politiche. Così Stefano Bonaccini a Tagadà su La7. "Io mi auguro che i 5 Stelle diventino ...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "In Abruzzo c'è una coalizione, io più che campo largo chiamo coalizione di centrosinistra, che spero faccia le prove" per la prossime politiche. Così Stefano Bonaccini a Tagadà su La7. "Io mi auguro che i 5 Stelle diventino compagni stabili del Pd. Hanno governato da soli con la Lega, ora mi sembra che abbiano scelto" in quale campo stare "ma per vincere le politiche in Italia la prossima volta serva una alleanza un po' più robusta". Così Stefano Bonaccini a Tagadà su La7.