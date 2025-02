C.sinistra: Renzi, 'proponga alternativa, no solo denuncia di quello che non va'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La vera speranza è che nei prossimi mesi è che il Governo smetta di pasticciare con le Istituzioni. Il Governo deve governare, non complottare da mattina a sera. La Meloni affronti il problema degli stipendi e della sicurezza, non insegua i suoi fantasmi. E c...

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – La vera speranza è che nei prossimi mesi è che il Governo smetta di pasticciare con le Istituzioni. Il Governo deve governare, non complottare da mattina a sera. La Meloni affronti il problema degli stipendi e della sicurezza, non insegua i suoi fantasmi. E che l'opposizione proponga qualcosa di alternativo, non solo denunciando ciò che non va. Finalmente si capisce che l’incantesimo meloniano non può durare e che il carro sta andando verso il Paese dei Balocchi. Ma per fermare l’Omino di Burro servono proposte, non solo critiche". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.