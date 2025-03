Calcio: Ciani (Demos), 'maggioranza rilancia sciaguratamente l’azzardo'

Roma, 5 mar (Adnkronos) - “Non bastano le storie dolorose che hanno colpito anche calciatori famosi; non sono sufficienti le vicende di tanti nostri concittadini che hanno rovinato la loro vita e le loro famiglie; non servono nemmeno gli studi e gli appelli degli ‘addetti ai lavori&rsquo...

Roma, 5 mar (Adnkronos) – “Non bastano le storie dolorose che hanno colpito anche calciatori famosi; non sono sufficienti le vicende di tanti nostri concittadini che hanno rovinato la loro vita e le loro famiglie; non servono nemmeno gli studi e gli appelli degli ‘addetti ai lavori’: FdI e la maggioranza di governo continua a spingere l’avanzata poderosa dell’azzardo nella nostra società, servendosi di uno degli ambiti più popolari in Italia, il calcio. Mi spiace molto: soldi e affari prima della vita delle persone". Lo dice il deputato Paolo Ciani, vicepresidente del Pd-Idp e segretario di Democrazia solidale-Demos, commentando il voto della commissione del Senato che apre alla reintroduzione della pubblicità dell’azzardo su maglie e campi da gioco.