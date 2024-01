Calcio: Gravina, 'c'è contrazione errori e nostri arbitri hanno qualità, più usati all'estero'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "Arbitri? C'è un dato che si proietta a livello internazionale: togliendo l'ultima giornata sono state giocate 206 partite di Serie A, con 1076 check da Var, di questi sono stati rilevati 91 errori, 82 corretti e 9 non corretti. Andando sulle percentuali senza Var ci sarebbe meno del 9% di errori, di fatto ridotto allo 0,84% rispetto allo 0.89 degli anni precedenti. C'è una contrazione di errori. C'è grande qualità dei nostri arbitri a livello internazionali sono i più utilizzati, il 15%". Lo ha spiegato il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso della conferenza stampa post Consiglio. "Abbiamo il coordinatore della Fifa italiano, della Uefa italiano e della Concacaf italiano, e diverse Leghe e federazioni ci chiamano per avere i nostri arbitrim ma noi non riusciamo a comprenderne la qualità", ha aggiunto Gravina che ha anche informato il Consiglio di aver messo appunto "un esposto alla Procura della Repubblica" dopo il programma delle Iene, "per accertare la veridicità o meno dell'incappucciato e se sono fondate alcune accuse" e "se lo fossero chiediamo che alcune fattispecie vengano perseguite".