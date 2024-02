Calcio: Serie A, Torino-Lazio 0-2**

Torino, 22 feb. - (Adnkronos) - La Lazio sconfigge 2-0 il Torino nel recupero della 21/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere il match i gol di Guendouzi al 50' e Cataldi al 56'. Dal 79' ospiti in dieci uomini per l'espulsione di Gila per ...

Torino, 22 feb. – (Adnkronos) – La Lazio sconfigge 2-0 il Torino nel recupero della 21/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere il match i gol di Guendouzi al 50' e Cataldi al 56'. Dal 79' ospiti in dieci uomini per l'espulsione di Gila per doppia ammonizione. In classifica i biancocelesti sono settimi con 40 punti, i granata noni insieme al Napoli a quota 36.