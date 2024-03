Camera: alle 15 question time con Urso, Pichetto Fratin e Fitto

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Le interrogazioni sono rivolte al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al ministro dell’Ambiente e della ...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Le interrogazioni sono rivolte al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e, infine, al ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

In particolare, Urso risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione ai tavoli di crisi aziendale (Russo – FI-PPE); sulle iniziative per la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali di Piaggio aerospace, con particolare riferimento alla proroga dell'amministrazione straordinaria e al possibile coinvolgimento di Leonardo spa nell'operazione di acquisto (Pastorino – Misto-+Europa); sulle iniziative per il rilancio industriale dello stabilimento La Perla, sito a Bologna, al fine di contrastare ipotesi di delocalizzazione e di salvaguardare i posti di lavoro (Cavandoli – Lega).

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione all'aumento delle tariffe di luce e gas per famiglie e imprese, in particolare a tutela dei clienti cosiddetti vulnerabili (Borrelli – AVS); sulle misure a sostegno del settore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi (Foti – FDI); sulle iniziative in ordine agli incentivi concessi alle fonti rinnovabili e ai conseguenti oneri sulle bollette elettriche (Benzoni – AZ-PER-RE).

Sempre a Pichetto Fratin sono rivolte interrogazioni sulle iniziative in relazione alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica, alla luce di una recente comunicazione della Commissione europea (Del Barba – IV-C-RE); sulle iniziative per pervenire a una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di assegnazione delle concessioni di derivazione d’acqua per uso idroelettrico, al fine di salvaguardarne il carattere di asset strategici per la sicurezza e l’autonomia energetica (Peluffo – PD-IDP); sulle iniziative per il completamento degli impianti di rigassificazione già programmati e per la realizzazione di nuovi progetti, nell'ottica di una maggiore diversificazione delle forniture energetiche (Lupi – NM(N-C-U-I)-M).

Infine, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, risponde a una interrogazione sulle iniziative in merito al definanziamento di progetti in Abruzzo, in relazione alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Torto – M5S).