Camera: Caramiello, 'ddl chef? Pensavo fosse uno scherzo, voto contrario M5S'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Quando ho visto il disegno di legge 'Maestro dell’arte della cucina italiana" pensavo fosse uno scherzo'". Così Alessandro Caramiello, deputato del M5s intervenendo in Aula a Montecitorio durante la discussione sul ddl. Ed annuncia: "Dichiaro fermamente il voto contrario del M5s perchè questo provvedimento è uno schiaffo ai cittadini".

Quindi, rivolgendosi al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha aggiunto: "Ha visto i dati di Istat, Svimez e Banca d'Italia. Lo sa quanto è aumentato lo zucchero, il riso e il latte in Italia? …..Cosa pensate di mettere in campo per risolvere questi problemi? Invece di istituire premi inutili mi attiverei per risolverli".