Camera: Fontana dispone istruttorie per desecretazione atti commissioni Moro e P2**

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Nuovo impulso all'indirizzo di desecretazione degli atti delle commissioni d'inchiesta che hanno operato nelle scorse legislature e che sono stati versati all’Archivio storico della Camera con vincolo di segretezza o di riservatezza. Il presidente Lorenzo Fontana ha dato mandato agli uffici di avviare istruttorie in ordine al complesso documentale della commissione di inchiesta sul caso Moro (legislatura XVII); della commissione P2 (legislature VIII e IX) e della commissione Cooperazione allo sviluppo (legislatura XII) per procedere successivamente, in Ufficio di Presidenza, alle conseguenti decisioni in ordine alla desecretazione degli atti da mettere a disposizione dei cittadini secondo un indirizzo di trasparenza e accessibilità dei documenti parlamentari.