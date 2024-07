Camera: Mulé, 'presto Giornata internati in campi concentramento'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "L’istituzione della giornata degli internati italiani nei campi dì concentramento durante seconda guerra mondiale approderà di qui a poco nell’aula della Camera dei deputati per l’approvazione definitiva. Con il mandato relatore votato all’unanimità oggi dalla Commissione difesa si è concluso un veloce iter che ha portato in brevissimo tempo alla conclusione dei lavori preparatori per l’Aula". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé (FI).

"L’unanimità registrata da parte di tutti i gruppi politici e per me motivo di orgoglio rispetto alla restituzione dell’onore ai 650.000 soldati italiani che dopo l’8 settembre 1943 rifiutarono qualsiasi compromesso non arruolandosi nell’esercito tedesco e rifiutando più avanti di andare nelle fila della Repubblica sociale italiana. Il loro esempio, pagato con la vita e la decine di migliaia di loro durante la durissima permanenza nei campi di concentramento nazisti, meritava dopo decenni di oblio il riconoscimento con l’istituzione della giornata degli internati italiani. A questo punto il paese è pronto a scrivere, soprattutto celebrare, il sacrificio di questi connazionali anche nel nome degli ideali di democrazia e libertà rifiutarono di seguire la follia di Hitler. Devo un ringraziamento alla sensibilità del presidente della Commissione difesa e a tutti i gruppi rappresentati in parlamento perché ognuno di loro ha compreso la profondità e la valenza dell’istituzioni di questa giornata. Oggi per gli internati italiani, per la loro memoria è una giornata importante", conclude.