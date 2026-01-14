Camera: Question time con Ciriani, Casellati, Schillaci e Pichetto Fratin

Roma, 14 gen (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 14 gennaio, alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione, rivolta al ministro dell’Interno, sulle iniziative urgenti per affrontare in maniera organica e strutturale il tema della sicurezza, anche alla luce dei recenti gravi episodi di criminalità verificatisi nei pressi di stazioni ferroviarie (Bonafè – PD).

Il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde a una interrogazione sullo stato di attuazione ed effetti delle iniziative in materia di semplificazione normativa (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP). Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a una interrogazione sulla disponibilità e sull'utilizzo di tessuti cutanei a scopo di trapianto per la cura dei cosiddetti grandi ustionati (Bignami – FDI).

(Adnkronos) – Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulla riduzione del costo dell’energia per famiglie ed imprese (Bonelli – AVS); sull’adozione di misure urgenti volte a contenere i prezzi energetici e a definire un chiaro quadro regolatorio (Pavanelli – M5S); sulla revisione delle modalità di remunerazione delle attività in concessione relative alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica (Benzoni – AZ-PER-RE).

Ancora, sulla prosecuzione del processo di transizione energetica delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (D’Attis – FI-PPE); sulle prospettive della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (Boschi – IV-C-RE); sull’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni da parte dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, anche in relazione alle ricadute sugli interventi edilizi nelle aree interessate (Bof – LEGA).