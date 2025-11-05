Campania: Cirielli, 'finanziare progetti che generano inclusione e lavoro'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Cosa pensa Fico di dieci anni di centrosinistra alla guida della Campania che hanno portato servizi primari ridotti a zero, sanità e Welfare completamente dimenticati? Mi sorprendo di come possa ancora candidarsi chiunque abbia gestito la nostra Regione prefer...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Cosa pensa Fico di dieci anni di centrosinistra alla guida della Campania che hanno portato servizi primari ridotti a zero, sanità e Welfare completamente dimenticati? Mi sorprendo di come possa ancora candidarsi chiunque abbia gestito la nostra Regione preferendo una politica clientelare al bene dei campani. I risultati del rapporto 'Welfare Italia Index 2025' sono chiari: la Campania è fanalino di coda rispetto alle altre regioni d’Italia.

Abbiamo il dovere di supportare il terzo settore attraverso il progetto 'Campania che si Prende Cura'. Si tratta di un’iniziativa volta a finanziare progetti che generano inclusione, lavoro e coesione: dall’assistenza ai fragili alla rinascita dei beni comuni". Così, in una nota Edmondo Cirielli, candidato presidente della regione Campania per il centrodestra.

"Vogliamo una Campania che non lasci nessuno indietro trasformando il volontariato, la famiglia e la comunità, gli enti del terzo settore in una vera infrastruttura sociale del futuro. Con trasparenza, rispetto e concretezza costruiremo insieme una regione più solidale e più umana. La mia principale preoccupazione è quella di esserci per l’altro. Welfare significa supporto, impegno. Significa occupazione e rinascita. La vera rivoluzione sta nel dare a tutti i campani uguali diritti, dai bambini agli anziani. Creare percorsi per soggetti svantaggiati non aiuta una sola persona alla volta ma include l’intero nucleo familiare, il quartiere, la comunità dove vive e lavora", conclude.