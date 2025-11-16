Campania: Scotto, 'condono trucco da cui prenderebbe distanze anche Lauro'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Emendamento sul condono edilizio è un trucco della destra per raccattare qualche voto in extremis. Sparirà dopo elezioni 23-24 novembre. Anche perché la manovra non sarà discussa prima di dicembre. A urne chiuse. Persino l’ex Sindaco di Napoli, Achille Lauro, prenderebbe le distanze da questa schifezza”. Lo afferma Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera.
