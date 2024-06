Campi Flegrei: Musumeci, 'siamo facendo quello che non si è fatto negli ultimi 40 anni'

Palermo, 24 giu. (Adnkronos) - "Quello che stiamo facendo non si è fatto negli ultimi 40 anni e in alcuni casi il rimedio è stato peggiore del danno perché in passato un quartiere che era stato evacuato è poi è stato reintegrato". Lo ha detto il ministro...

Palermo, 24 giu. (Adnkronos) – "Quello che stiamo facendo non si è fatto negli ultimi 40 anni e in alcuni casi il rimedio è stato peggiore del danno perché in passato un quartiere che era stato evacuato è poi è stato reintegrato". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci incontrando la stampa dopo il Cdm. "Non esiste una norma, neppure in Costituzione, che preveda che lo Stato possa intervenire nelle proprietà private, e voglio ricordare che altri paesi ricorrono alle polizze assicurative", ha aggiunto.