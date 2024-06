Caporalato: Renzi, 'governi inizi ad applicare leggi che ci sono'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Dolore per il dramma di Latina dove Satnam Singh è morto nel modo più drammatico. Ringrazio il presidente della provincia di Latina, e nostro candidato alle Europee, Gerardo Stefanelli che aveva posto il tema delle morti sul lavoro già alla Leopolda e Teresa Bellanova che ha una fortissima credibilità politica e professionale su queste battaglie". Così Matteo Renzi nella enews.

"Quanto al dramma del caporalato, ricordo sommessamente che non è un problema di leggi: le leggi ci sono, ma vanno fatte applicare. E anche la terribile vicenda di Singh forse poteva essere evitata se un procedimento per caporalato contro la stessa azienda non si fosse arenato da anni nelle lungaggini delle aule di tribunale italiane. Adesso ci proporranno nuove leggi: ma perché non iniziano ad applicare quelle che ci sono?".