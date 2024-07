Caso Ferragni: Gasparri, 'ricordo lezioncine moralistiche ma verità emerge sempre'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - “La vita è lunga e ricordo bene le lezioncine moralistiche che, attraverso la rete, impartivano di tanto in tanto Fedez e Ferragni. Leggo ora che l'Antitrust è intervenuta sull’opaca presunta beneficenza di Chiara Ferragni. Che dovrà v...

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “La vita è lunga e ricordo bene le lezioncine moralistiche che, attraverso la rete, impartivano di tanto in tanto Fedez e Ferragni. Leggo ora che l'Antitrust è intervenuta sull’opaca presunta beneficenza di Chiara Ferragni. Che dovrà versare una cifra cospicua. Fare i moralisti e finire sotto le grinfie dell'Antitrust andando incontro a costose decisioni sono due cose difficilmente compatibili. Non parliamo poi di altre vicende di cui abbiamo letto recentemente. Basta avere tempo. E poi emerge sempre la verità sulle persone. In bocca al lupo”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fi Maurizio Gasparri.