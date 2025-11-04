Centro: Marattin (Pld), 'rispetto per Belli Paci e FI, noi lavoriamo per progetto senza populisti'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Leggo sul Corriere di oggi che Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, nell’intervista che ha rilasciato a Simone Canettieri in cui annuncia l’ingresso in Forza Italia, ha invitato 'il partito di Luigi Marattin' a unirsi al centrodestra. Il...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Leggo sul Corriere di oggi che Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, nell’intervista che ha rilasciato a Simone Canettieri in cui annuncia l’ingresso in Forza Italia, ha invitato 'il partito di Luigi Marattin' a unirsi al centrodestra. Il partito di Luigi Marattin, per fortuna, non esiste: esiste un partito, il Partito Liberaldemocratico, basato su una visione di società autenticamente liberale e riformatrice e non su una persona, le persone vanno e vengono, le idee rimangono".

Così, in un post sui social, Luigi Marattin, Segretario del Partito Liberaldemocratico.

"A parte questo lo ringrazio della stima e dell’apprezzamento, ma noi stiamo lavorando per presentarci agli italiani in un assetto no vax, demagoghi che chiedono di tassare le banche come un Di Battista qualsiasi o a cui tremi la voce quando si tratta di condannare la Russia. Massimo rispetto per Forza Italia, ma noi all’illusione di 'moderare i populisti' non ci crediamo a gareggiare su chi urla più forte", conclude.