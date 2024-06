Comunali: Braga, 'alternativa c’è, bocciata Autonomia'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Un’altra bella giornata per il centrosinistra e per il Pd. I risultati dei ballottaggi confermano che c’è un paese che chiede di occuparsi dei problemi reali delle persone e crede nell’alternativa. I cittadini hanno punito l’arroganza ...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Un’altra bella giornata per il centrosinistra e per il Pd. I risultati dei ballottaggi confermano che c’è un paese che chiede di occuparsi dei problemi reali delle persone e crede nell’alternativa. I cittadini hanno punito l’arroganza della destra e nel sud bocciano inequivocabilmente l’autonomia che spacca il paese. Viva l’Italia delle migliaia di campanili, ma uniti e solidali!". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.