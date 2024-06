Comunali: Sarracino (Pd), 'uniti si vince, strada tracciata'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "I risultati positivi che arrivano in queste ore sono l’ennesima prova di come sia stato utile e importante costruire e difendere il campo largo in provincia di Napoli. Come già ampiamente dimostrato al primo turno, unire le forze politiche che a livello...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "I risultati positivi che arrivano in queste ore sono l’ennesima prova di come sia stato utile e importante costruire e difendere il campo largo in provincia di Napoli. Come già ampiamente dimostrato al primo turno, unire le forze politiche che a livello nazionale sono all’opposizione si è rivelato non solo una scelta giusta per sconfiggere la destra, ma anche per avere delle amministrazioni all’altezza delle sfide dei nostri territori, a partire da quella di Napoli. A chiederlo sono proprio i nostri elettori che ringraziamo per la fiducia. La strada è dunque tracciata anche per i prossimi appuntamenti elettorali". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.