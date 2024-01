Confagricoltura: il 26 febbraio assemblea nazionale convocata a Bruxelles

Roma , 31 gen. – (Adnkronos) – Il 26 febbraio prossimo gli agricoltori aderenti a Confagricoltura si riuniranno a Bruxelles in occasione del consiglio dei ministri europeo dell’agricoltura. In quella sede il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, unitamente a tutti i presidenti regionali e locali porteranno le istanze e la visione di agricoltura della confederazione, in vista delle prossime elezioni europee. “L’impegno di Confagricoltura – osserva Giansanti- punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi: assicurare un reddito adeguato ai produttori agricoli; migliorare la sostenibilità ambientale senza tagli produttivi; favorire la diffusione delle innovazioni tecnologiche – continua il leader di Confagricoltura- per far fronte alle sfide del cambiamento climatico, salvaguardare i prodotti italiani ed europei nei confronti di una concorrenza non allineata con le regole dell’Unione per la sicurezza alimentare, la tutela delle risorse naturali e del lavoro ed il benessere degli animali”.