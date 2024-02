Cortei: Furlan (Pd), 'Piantedosi tristemente inadeguato'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - “Informativa tristemente inadeguata del Ministro Piantedosi in Aula. Si è fatto portavoce delle strumentalizzazioni della destra contro il Pd e contro i giovani”. Lo afferma la senatrice Pd Annamaria Furlan a margine delle dichiarazioni del Ministro al ...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Informativa tristemente inadeguata del Ministro Piantedosi in Aula. Si è fatto portavoce delle strumentalizzazioni della destra contro il Pd e contro i giovani”. Lo afferma la senatrice Pd Annamaria Furlan a margine delle dichiarazioni del Ministro al Senato.

“Nessuno ha mai attaccato le forze dell’ordine del nostro Paese – ha spiegato Furlan – siamo stati noi i primi a solidarizzare per i gravi fatti di Torino di ieri. Nella sua relazione il Ministro ha omesso sistematicamente le responsabilità sue e del Governo per non aver agito subito dopo le immagini di violenza contro gli studenti, arrivate dal corteo di Pisa. Dal Ministro dell'Interno – ha sottolineato la senatrice- ci aspettavamo almeno le scuse e la solidarietà verso i ragazzi caricati con i manganelli".

"Evidentemente nè lui nè la Presidente del Consiglio hanno ascoltato le parole del Presidente Mattarella, che ha tenuto alta l’immagine del Paese criticando l’uso della forza durante il corteo, ingiustificata e inaccettabile. Il clima di violenza e contrapposizione che sta salendo nel Paese – ha concluso Furlan – è seriamente preoccupante”.