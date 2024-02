Cortei: informativa Piantedosi in Senato giovedì 29 alle 15**

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in Aula del Senato, giovedì ale ore 15, per una informativa sui fatti relativi alle manifestazioni degli studenti e alle cariche delle forze dell'ordine ai cortei di Pisa e Firenze. Lo ha stabilito la...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in Aula del Senato, giovedì ale ore 15, per una informativa sui fatti relativi alle manifestazioni degli studenti e alle cariche delle forze dell'ordine ai cortei di Pisa e Firenze. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo, appena conclusasi in Senato. Il Question time di giovedì non verrà quindi tenuto.