Cortei: Malan (Fdi), 'clima preoccupante, polizia non va lasciata sola'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – "Come ha detto Giorgia Meloni la Polizia non va lasciata sola. L'ennesima aggressione di ieri a Torino racconta di un clima preoccupante di intolleranza verso le Forze dell'Ordine. Ci attendiamo una condanna da tutti i partiti, a partire dalla sinistra e dal M5S da cui ancora aspettiamo una presa di distanze dalle intimidazioni verso il presidente Meloni". Così il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, in un post su X.