Cortei: Parente (Aisi), 'non ravvisiamo escalation'**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Allo stato non ravvisiamo possibili escalation nel settore". Lo dice il direttore di Aisi, Mario Parente, a chi gli chiede se ci sia preoccupazione nei Servizi sul fronte della sicurezza alla luce delle recenti proteste di piazza.

"Ovviamente ci saranno molte manifestazioni, siamo alle porte del G7 e anche quella sarà un'occasione di particolare visibilità. Alcune tematiche riguarderanno argomenti di particolare interesse, come l'ambiente o le tecnologie. Tematiche che spesso sono affrontate non solo da chi va a manifestare in piazza in maniera spontanea ma anche da circuiti dell'anarco-insurrezionalismo", ha spiegato Parente nel corso della presentazione della relazione annuale dell'intelligence, a Palazzo Dante. "Sotto questo profilo è chiaro che c'è un'attenzione costante. Ma sulla possibilità che tutto questo possa evolvere in qualcosa di diverso – ha evidenziato il numero uno dell'Aisi – non abbiamo segnali".