Home > Flash news > Crema, accoltellato e preso a sprangate in strada: 20enne muore in ospedale

Crema, accoltellato e preso a sprangate in strada: 20enne muore in ospedale

crema accoltellato e preso a sprangate in strada 20enne muore in ospedale 2

(Adnkronos) - Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema, in provincia di Cremona. I fatti risalgono alle 22.30 di ieri sera. La vittima è un cittadino egiziano, che sarebbe stato colpito con arma da taglio e poi preso a calci e sprang...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema, in provincia di Cremona. I fatti risalgono alle 22.30 di ieri sera. La vittima è un cittadino egiziano, che sarebbe stato colpito con arma da taglio e poi preso a calci e sprangate.  

Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto, oltre ai carabinieri di Crema, è arrivato anche l’elisoccorso diretto all’ospedale Maggiore, dove il giovane è morto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)