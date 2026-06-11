'Tale e Quale Show', cambia la giuria e arriva... Elettra Lamborghini

'Tale e Quale Show', cambia la giuria e arriva... Elettra Lamborghini

(Adnkronos) - Elettra Lamborghini nella giuria di 'Tale e Quale Show'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la cantante e showgirl sarebbe confermata nel cast della prossima edizione del programma di Rai1 condotto da Carlo Conti che tornerà in autunno. Nel cast è confermato anche il ritorno di C...

(Adnkronos) –

Elettra Lamborghini nella giuria di ‘Tale e Quale Show’. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la cantante e showgirl sarebbe confermata nel cast della prossima edizione del programma di Rai1 condotto da Carlo Conti che tornerà in autunno. Nel cast è confermato anche il ritorno di Cristiano Malgioglio.

Prosegue, dunque, la collaborazione tra Elettra Lamborghini e la Rai.

Oltre alla sua ultima partecipazione al festival di Sanremo con il brano ‘Voilà’, la cantante è tornata alla guida del docu-reality ‘Boss in incognito’, ha fatto parte del cast di ‘Canzonissima’, è stata co-conduttrice della prima edizione di ‘The Unknown – Fino all’ultimo bivio’ e ha debuttato come commentatrice italiana dell’Eurovision Song Contest, in coppia con Gabriele Corsi.

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