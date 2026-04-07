Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: "La Dad non è contemplata in alcun modo"

Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: "La Dad non è contemplata in ...

Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: "La Dad non è contemplata in ...

(Adnkronos) - "La Dad non è contemplata in alcun modo". Così all'Adnkronos Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito sull'eventualità di un ritorno alla didattica a distanza in seguito alla crisi energetica legata alle conseguenze della guerra in Iran. Valditara ha smentito le v...