Def: Grimaldi (Avs), 'è senza dati, Giorgetti dica come finanzierà taglio cuneo fiscale'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Vogliamo sapere dal Ministro Giorgetti come intenda pagare e mettere a regime il taglio del cuneo fiscale, finanziato fino a oggi in disavanzo. Lo vogliamo sapere prima delle elezioni europee. Il Def al momento è bluff senza dati rilevanti: solo il quadro macroeconomico tendenziale, senza gli obiettivi di finanza pubblica perché la destra pensa di poter continuare a non dire dove troverà le risorse fino al voto. A queste condizioni è inutile presentare il documento. Sarebbe solo una presa in giro". Lo dichiara il vice capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Marco Grimaldi.