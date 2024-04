Def: Misiani, 'senza dati pessimo segnale, governo parli'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Un Def solo con il quadro tendenziale sarebbe un fatto fortemente negativo, di fronte ad un deficit 2023 enormemente superiore alle previsioni iniziali e un’economia che va peggio delle (ottimistiche) stime di settembre. Delle due l’una: o il governo Meloni non sa che pesci pigliare per riportare sotto controllo i conti pubblici, oppure lo sa benissimo ma non vuole scrivere nero su bianco prima delle elezioni europee che molte promesse (la proroga del taglio del cuneo fiscale, la stabilizzazione dell’Irpef a tre aliquote, ecc.) andranno su per il camino e che nei prossimi mesi arriverà una pesante manovra correttiva a suon di tagli di spesa e maggiori tasse. In entrambi i casi, pessime notizie per l’Italia”. Così su Twitter Antonio Misiani, responsabile economia, finanze, imprese e infrastrutture nella Segreteria nazionale Pd.