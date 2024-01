Depistaggio Borsellino: udienza rinviata al 10 febbraio, sarà sentito ex poliziotto Genchi

Caltanissetta, 30 gen. (Adnkronos) - E' stata aperta e subito rinviata al prossimo 10 febbraio l'udienza del processo d'appello per il depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. Il Presidente del collegio, Giovambattista Tona, preso atto che il teste previsto per og...

Caltanissetta, 30 gen. (Adnkronos) – E' stata aperta e subito rinviata al prossimo 10 febbraio l'udienza del processo d'appello per il depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. Il Presidente del collegio, Giovambattista Tona, preso atto che il teste previsto per oggi, Gioacchino Genchi, ha presentato un certificato medico, ha rinviato al 10 febbraio per sentire l'ex poliziotto e oggi avvocato penalista. Alla sbarra tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei.