Difesa: Zaratti (Avs), 'servono meno armi e più granai, ospedali e stato sociale'

Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – "Noi abbiamo bisogno di meno armi e più granai, meno armi e più ospedali, meno armi e più stato sociale. La sicurezza italiana si basa sulla diplomazia, non sui 142 carrarmati che comprerete dalla Germania". Così Filiberto Zaratti (Avs) in replica al ministro Guido Crosetto al question time oggi in Aula alla Camera.